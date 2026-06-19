Mardin'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 4 Milyon TL'lik ürün ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Artuklu ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlıklarıyla birlikte kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, ekonomik kayıplara yol açan ve halk sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerin kargo yoluyla sevk edilmek üzere hazırlandığı tespit edildi. Operasyonda, elektrikli ızgara içerisine gizlenmiş halde bulunan ve toplam piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan kaçak ürünlere el konuldu.

Ele geçirilenler arasında 15 bin 20 paket kaçak sigara, 4 bin 40 paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ve 760 kilogram nargile tütünü yer aldı.

Operasyon sonucunda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı