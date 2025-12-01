Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 78 Bin Paket Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 78 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede kaçak sigara bulunduğu belirlenen bir depoya operasyon düzenlendiği belirtildi. Depoda yapılan aramada 78 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MARDİN