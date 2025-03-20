Mardin'de Kaçak Eşya Operasyonu: 5 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Mardin'in Derik ilçesi Kovalı Mahallesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan kaçak eşya ele geçirildi.

Bir araçta yapılan aramada, 1 ton 200 kilogram gümrük kaçağı çay, 4 bin 900 adet faturasız cep telefonu aksesuarı, 2 bin 700 adet faturasız güneş gözlüğü, 720 adet kozmetik malzemesi, 500 adet faturasız oyuncak, 110 adet faturasız elektrikli ocak, 170 adet faturasız termos, 22 adet gümrük kaçağı kol saati, 5 adet faturasız dikey süpürge, 40 set hırdavat malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlulukla mücadeleye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. - MARDİN