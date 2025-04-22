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Mardin'de Apartmana Giren Hırsız Ayakkabı Çaldı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir apartmanda, kimliği belirsiz bir hırsız ayakkabı çalarak kayıplara karıştı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Mardin'de apartmana giren hırsız ayakkabı çaldı

MARDİN - Mardin'de bir apartmana giren hırsız, ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, apartmana girerek ayakkabı dolabına bırakılan ayakkabılardan bir çiftini alarak uzaklaştı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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