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Manisa'daki Fabrika İnşaatında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde Akplast Plastik Fabrikası inşaatında meydana gelen göçükte 46 yaşındaki işçi Erdal Gürbüz hayatını kaybetti. Olayla ilgili araştırmalar başlamışken, İtfaiye ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti.

Manisa OSB'deki fabrika inşaatında göçük: 1 işçi öldü

MANİSA - Manisa Organize Sanayi Bölgesi 6. kısımda inşaatı devam eden Akplast Plastik Fabrikasında meydana gelen göçükte 1 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesinin 6. kısmında Mengü Pekcan Caddesinde yer alan Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş.'ye ait inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. Olayın ihbar edilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Fabrika binası ile dış duvar arasında yapılan toprak dolgunun kayması ile göçük altında kalan 46 yaşındaki Erdal Gürbüz isimli işçi Manisa İtfaiyesi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu toprak altından cansız bedeni çıkarıldı. Kazayla ilgili ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Manisa'daki Fabrika İnşaatında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖNDER AYDIN - 3.Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Güvenlik İtfaiye Plastik Ekonomi 3-sayfa Sağlık Manisa

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