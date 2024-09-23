Manisa'daki Fabrika İnşaatında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Manisa OSB'deki fabrika inşaatında göçük: 1 işçi öldü

MANİSA - Manisa Organize Sanayi Bölgesi 6. kısımda inşaatı devam eden Akplast Plastik Fabrikasında meydana gelen göçükte 1 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesinin 6. kısmında Mengü Pekcan Caddesinde yer alan Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş.'ye ait inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. Olayın ihbar edilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Fabrika binası ile dış duvar arasında yapılan toprak dolgunun kayması ile göçük altında kalan 46 yaşındaki Erdal Gürbüz isimli işçi Manisa İtfaiyesi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu toprak altından cansız bedeni çıkarıldı. Kazayla ilgili ekipler tarafından çalışma başlatıldı.