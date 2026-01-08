Haberler

Manisa'da esnafın fırtına ve yağmurla imtihanı

Manisa'da esnafın fırtına ve yağmurla imtihanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, cadde kenarlarını dere yatağına çevirirken esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle çantacı dükkanının önünden uçan valizler, komşu esnaf tarafından kurtarıldı. Yağmurun gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

Manisa'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle bir çantacı dükkanının önünden uçan valizleri başka bir esnaf kurtarırken, esnaf çareyi çantaları bağlamakta buldu.

Manisa'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, cadde kenarlarının adeta dere yatağına dönmesiyle vatandaşlar caddeden kaldırıma geçmekte güçlük çekti. Dükkanların önünde su birikintileri oluşturan yağmur sonrası esnaf kapılarının önlerindeki suları çekerek dükkanlarına girmesine engel oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyelerini tutmakta güçlük çeken vatandaşlar büyük zorluklarla kaldırımlarda yürümeye çalışırken, cadde ve sokakların diğer günlere göre oldukça boş olduğu görüldü. Yağmuru beklediklerini ve güzel bir yağış olduğunu söyleyen Manisalı esnaf, yağmurun Manisa'ya bereket getirmesini diledi.

Öte yandan, şiddetli fırtına nedeniyle çantacı dükkanının kapısının önünde duran valizler de sokağa savruldu. Yardım isteyen esnafın sokağa savrulan valizleri komşu esnaf tarafından zarar görmeden kurtarıldı. Valizleri kurtaran komşu esnaf Ahmet Cantür, "Son anda yakaladık. Şiddetli bir rüzgar çıktı. Aşağı doğru uçan valizleri son anda yakaladım" dedi.

Yağmurun günün ilerleyen saatlerinde de devam etmesi bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Çatışmalar şiddetlenecek! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

Emeklilere büyük sürpriz! Masada hiç dillendirilmeyen rakam var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı! İşte başvuru şartları

Komşu göçmenler için kapıyı iyice araladı! Başvuru için 3 şart var
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı! İşte başvuru şartları

Komşu göçmenler için kapıyı iyice araladı! Başvuru için 3 şart var
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu

ABD polisi tarafından hunharca katledilen kadının kimliği belli oldu
Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti

Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti