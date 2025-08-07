Manisa'da Sanayi Sitesinde Patlama: 2 Yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir sanayi sitesinde meydana gelen patlamada, iş yerinde çalışan O.E.D. ve S.Ö. yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamakta ve olayla ilgili soruşturma sürmektedir.
Manisa'nın Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bir iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi ölümden döndü.
Olay, sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.E.D. ve S.Ö.'nün iş yerindeki kanal içerisinde çalıştığı esnada, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonrası iş yerinde çalışan O.E.D. ve S.Ö.'nün çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.
Yaralılar, kendi imkanlarıyla ilçedeki özel bir hastaneye başvururken, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA