2 otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Haberler

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2 otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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2 otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin Sart Işıklı kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından hastaneye kaldırılan sürücülerden biri hayatını kaybederken, kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

2 otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin Sart Işıklı kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından hastaneye kaldırılan sürücülerden biri hayatını kaybederken, kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, dün akşamki kazada yaralandıktan sonra Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Nesil Göksu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede hayatını kaybeden Göksu'nun Salihli Sanayisinde kaporta ustası olduğu öğrenildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Mert Kılıç ile birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Cumartesi akşam saatlerinde Salihli'den, Turgutlu istikametine gitmekte olan Nesil Göksu yönetimindeki 35 AKY 177 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 35 ASZ 162 otomobil, Sart Işıklı kavşakta çarpışmıştı. İki aracın hurdaya döndüğü kazada 17 yaşındaki Mert Kılıç olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücüler Nesil Göksu ve M.B. ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Murat G. yaralanmış ve çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. 35 AKY 177 plakalı otomobilin sürücüsü 27 yaşındaki Nesil Göksu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Göksu'nun vefatıyla kazada ölenlerin sayısı da ikiye yükselmiş oldu.

İhlas Haber Ajansı / Behzat Akcan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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