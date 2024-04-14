Manisa'da Motokuryelere Trafik Eğitimi Verildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, il merkezimizde hizmet veren motokuryelere trafik kuralları konusunda eğitim verdi.

Emniyet personeli tarafından merkezde görev yapan 75 motokuryeye; motosiklet sürücülerinin uyması gereken kurallar, temel motosiklet bilgisi, kask takmanın önemi, trafikte saygılı ve hoşgörülü olma konularında yerinde eğitim vererek, bilgilendirme broşürü ve anahtarlık dağıttı. Eğitimlerin yıl içerisinde de devam edeceği öğrenildi. - MANİSA