Haberler

Manisa'da korsan taşımacılığa geçit yok

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da gerçekleştirilen denetimlerde 273 araç kontrol edildi, 12 araç ve sürücüsüne toplam 146 bin 300 lira para cezası kesildi. 1 araç trafikten men edildi.

Manisa'da polis ekiplerince korsan taşımacılık ve işçi servislerine yönelik düzenlenen denetimde 273 araç kontrol edildi, 12 araç ve sürücüsüne toplam 146 bin 300 lira para cezası kesilirken 1 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri ekipleri tarafından 19 Şubat 2026 tarihinde "Korsan Taşımacılık ve İşçi Servislerine Yönelik Özel Denetim" gerçekleştirildi.

Manisa İl genelinde 19 ekip, 38 trafik personeli ve 12 asayiş personelinin katılımıyla yapılan uygulamada 273 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kusurlu bulunan 12 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Bu kapsamda 8 sürücüye 26. maddeden (Karayolları Taşıma Kanunu), 1 sürücüye 31/1-B maddesinden (araçta takograf bulundurmamak), 3 sürücüye ise diğer kanun maddelerinden olmak üzere toplam 146 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 1 araç trafikten men edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de dün kaç futbolcunun oruç tuttuğu ortaya çıktı
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
22 yıllık inadın karşılığını aldı: Aynı sayılarla büyük ikramiye kazandı

22 yıllık inat kazandırdı! Aynı sayılarla 3,5 milyon dolar kazandı
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Ne yaptıysa olmadı, para çekemeyince ATM'ye saldırdı

Bir ilginç olay! Ne yaptıysa olmadı, en sonunda ATM'ye saldırdı