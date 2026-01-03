Manisa'da kaçakçılara 2025 darbesi: 25 milyona yakın makaron ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılı boyunca düzenlenen operasyonlarda 721 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 32 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 25 milyona yakın kaçak makaron ve tonlarca etil alkol ele geçirilmesi dikkat çekti.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık, mali ve ekonomik suçlar ile organize suç örgütlerine yönelik 1 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmaların verilerini paylaştı. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde suç örgütlerinin deşifresine ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 448 olay meydana geldi.

721 şüpheliden 32'si tutuklandı

Yıl boyu süren teknik ve fiziki takipler sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 721 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milyonlarca kaçak makaron ve 50 adet dinamit lokumu

Operasyonlarda ele geçirilen suç unsurları ise kaçakçılığın boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan aramalarda tütün mamullerinden tarihi eserlere, silahlardan sahte paraya kadar çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ekiplerin 1 yıllık çalışmalarında; 24 milyon 801 bin 242 adet kaçak makaron, 34 bin 540 paket kaçak sigara, 19 bin 93 kilogram tütün ve nargile tütünü, 8 bin 40 adet puro, bin 194 adet elektronik sigara ve bin 227 adet likit ele geçirildi. Ayrıca sahte içki üretimine yönelik operasyonlarda; 29 bin 755 litre etil alkol, 2 bin 868 litre kaçak içki ve 170 şişe kaçak içkiye el konuldu. Aramalarda diğer suç unsurları ise şöyle sıralandı: 29 adet ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 162 silah parçası, 752 mermi, 50 adet dinamit lokumu, 113 adet tarihi eser, 221 kaçak cep telefonu, 3 bin 954 cinsel içerikli ürün, 7 bin 490 litre kaçak akaryakıt, 210 adet sahte para ile 95 adet çek ve senet. Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaçakçılık suçları ve organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - MANİSA