Manisa merkezli 6 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu

Manisa merkezli düzenlenen operasyonda, kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 10 kişi tutuklanırken, şebekenin 32 farklı olayda yaklaşık 14 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik Manisa merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 10 kişi tutuklandı. Şüphelilerin 32 farklı olayda yaklaşık 14 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli tutuklandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik geniş çaplı bir soruşturma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelilerin; kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak, araç kiralama yöntemiyle kapora alarak, sahte hukuk davaları bahanesiyle ve yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu 10 şüpheli şahsın 32 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı ve yaklaşık 14 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 Mart günü saat 07.00'de İzmir, İstanbul, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ ve Kahramanmaraş illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 240 bin TL para ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler Manisa'ya getirilirken, alınan ifadeler doğrultusunda 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Mart tarihinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
