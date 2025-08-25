Manavgat'taki Su Sporları Noktaları Tahliye Edildi

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Evrenseki ve Çolaklı'daki su sporları noktalarının ihalesi yapılamayınca, işletmeler tahliye edildi ve alanların denizle bağlantısı kesildi.

Manavgat'ta Evrenseki ve Çolaklı Mahalleleri'nde bulunan 2 su sporları noktası, ihale işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle boşaltıldı. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün tahliye kararının ardından, kaçak faaliyet yapılmaması için Manavgat İlçe Sportif Turizm Kurulu kararıyla bölgelerin açık denize çıkışı kapatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Sportif Turizm Kurulu tarafından gerçekleştirilen uygulama ile her iki noktada da yeniden su sporları faaliyeti yapılmasının önüne geçildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
