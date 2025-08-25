Manavgat'taki Su Sporları Noktaları Tahliye Edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Belek Çevre Koruma Bölgesi içinde kalan Evrenseki ve Çolaklı'daki 2 su sporları noktasının ihalesi yapılamayınca, işletmeler tahliye edilerek alanların denizle bağlantısı sahil güvenlik ekiplerince kesildi.

Manavgat'ta Evrenseki ve Çolaklı Mahalleleri'nde bulunan 2 su sporları noktası, ihale işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle boşaltıldı. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün tahliye kararının ardından, kaçak faaliyet yapılmaması için Manavgat İlçe Sportif Turizm Kurulu kararıyla bölgelerin açık denize çıkışı kapatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Sportif Turizm Kurulu tarafından gerçekleştirilen uygulama ile her iki noktada da yeniden su sporları faaliyeti yapılmasının önüne geçildi. - ANTALYA