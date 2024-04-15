Manavgat'ta Orman Yangını Dron İle Önlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı denetimde ormanlık alandan duman çıktığının fark edilmesi üzerine yangın, geniş alana sıçramadan itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.

Dron görüntülerinde dumanı gören Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu Titreyengöl noktasında görevli ekipler, kısa sürede yangın bölgesine ulaşarak gerekli önlemleri alırken, otel çalışanları ile birlikte otellerden çekilen hortumlarla ve ağaç dallarıyla yangına müdahalede bulundu. Jandarma ekipleri, yangın bölgesinde yolu araç trafiğine kapatarak yangın söndürme ekiplerinin yangın bölgesine kolaylıkla ulaşarak müdahale etmelerini sağladı.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahalede bulunup yangını söndürdü. - ANTALYA