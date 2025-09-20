Haberler

Manavgat'ta Depo Yangını: Büyük Hasar

Manavgat'ta Depo Yangını: Büyük Hasar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın, gıda toptancısının deposunda büyük hasara yol açtı. Yangının elektrik tellerinden çıktığı iddia ediliyor ve itfaiye ekipleri hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın bir gıda toptancısının deposunda büyük hasara yol açtı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, elektrik tellerinden çıktığı iddia edilen yangın paniğe neden oldu. Kamışlık alanda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek gıda toptancısı ait depoya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak çatısının bir bölümü çöken depoda bulunan ürünler büyük ölçüde zarar gördü.

Yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
11 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi

11 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama

Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.