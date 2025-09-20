Manavgat'ta Depo Yangını: Büyük Hasar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın bir gıda toptancısının deposunda büyük hasara yol açtı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, elektrik tellerinden çıktığı iddia edilen yangın paniğe neden oldu. Kamışlık alanda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek gıda toptancısı ait depoya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak çatısının bir bölümü çöken depoda bulunan ürünler büyük ölçüde zarar gördü.

Yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA