Bankta hayatını sürdüren adam, otelde konaklamayı kabul etmedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ırmak kenarındaki bankta 45 gündür yaşayan Ahmet Y., kaymakamlık ve diğer kurumların ısrarlarına rağmen kendisi için ayrılan otel odasına gitmeyi reddetti. Ahmet Y. yaşadığı yerde mutlu olduğunu ifade ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarında bulunan bir bankta hayatını sürdüren vatandaş için kaymakamlık ve kurumlar seferber oldu. Ancak o tüm ısrarlara rağmen kendisi için ayrılan otel odasına gitmek yerine ırmak kenarındaki bankta yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde ırmak kenarında bulunan bankta soğuk hava, fırtına ve yağmura rağmen yaklaşık 45 gündür bir kişinin hayatını sürdürdüğünü gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine bankta yatan ve isminin Ahmet Y. olduğu öğrenilen vatandaşın yanına gelen polisler, Manavgat Kaymakamlığı'nın kendisine uygulama otelinde yer ayırdığını, eşyalarını toplayıp buraya götürüleceğini söyledi. Ancak Ahmet Y., polislerin tüm ısrarlarına rağmen olduğu uygulama oteline gitmeyi kabul etmeyerek yaşadığı yerde mutlu olduğunu söyledi.

Burdur'un Bucak ilçesinden Manavgat'a geldiğini belirten Ahmet Y., "Manavgat'ta hastane altında elektronik tamirciliği üzerine iş yerim vardı. 2014 yılında kaldırım çalışması kapsamında müteahhit iş yerimi yıktı. Bana verdiği vaatlerin hiçbirisini yerine getirmeyince maddi olarak zora düştüm. Sonrasında ne iş bulduysam çalıştım. Hurda toplayıp elektronik olanları tamir ettim ve satarak geçimimi sağladım" dedi.

Yaklaşık 2 yıldır bölgede banklarda hayatını sürdürdüğünü belirten Ahmet Y., "O günden beri yine ne iş bulursam çalıştım. 2 yıldır bu bölgede banklarda kalıyorum. Altımda ve üstümde pamuk yorganım var. Üşümüyorum. Ben burada yaşamaya devam edeceğim. Kimseden bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Y., açıklamasının ardından bank üzerine yatağını serdi ve yorganını üzerine çekip uyumaya başladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
