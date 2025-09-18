Haberler

Manavgat'ta ATM Tahrip Edildi: 60 Adet Çalıntı Kart Bulundu

Manavgat'ta ATM Tahrip Edildi: 60 Adet Çalıntı Kart Bulundu
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ATM kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. ATM'nin önünde ve içerisinde 60 çalıntı banka kartı bulunduğu ve para çekme girişiminde bulunulduğu öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir Atm, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. ATM'nin önünde ve içerisinde çalıntı olduğu değerlendirilen değişik bankalara ait 60 adet kart bulunurken, kartlarla para çekilmeye çalışıldığı çekilemeyince de ATM'ye zarar verildiği değerlendiriliyor.
Yukarı Pazarcı Mahallesi İmam Hatip Lisesi karşısı 4084 sokak üzerinde bulunan ATM'nin tahrip edildiği, kabin üzerinde 8 adet banka kartı bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekibi, ATM'nin zarar gördüğünü belirlerken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekibi tarafından zarar gören ATM'de delil araştırması yapıldı. Banka güvenlik görevlileri, ATM'yi açtığında makine içerisinde 52 adet kart bulunduğunu, bu kartların para çekmek amacıyla kullanıldığı, şifrenin bilinmemesi nedeniyle makine tarafından bloke edildiği bildirildi.
ATM'nin güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından olayın kim ya da kimlerin yaptığının belirlenebileceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
