Maltepe'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Haberler

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Maltepe'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Maltepe'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı Apartmanda alevlerin yükseldiği anlar kamerada Maltepe'de 5 katlı apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yalıtım malzemeleri alev aldı.

Maltepe'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Apartmanda alevlerin yükseldiği anlar kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de 5 katlı apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yalıtım malzemeleri alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Apartmandan alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Maltepe İdealtepe Dağ Çiçeği Sokak'ta saat 12.00 sıralarında 5 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yalıtım malzemeleri alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahalle sakinleri dumandan etkilenen itfaiye erlerine ayran ikram etti.

"Mebran monte ediyorlardı"

Muammer Kazdağı isimli bir vatandaş, "Sabah tadilata başladılar. Mebran monte ediyorlardı, mebran yanıcı madde olduğu için yanmış. Ben gazete okurken itfaiyenin siren seslerini duydum. Üst komşular İtfaiye ekiplerine haber verdiler." dedi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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