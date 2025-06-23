Malkara'da Buğday Tarlasında Yangın: 20 Dönüm Alan Zarar Gördü

Malkara'da Buğday Tarlasında Yangın: 20 Dönüm Alan Zarar Gördü
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında, biçim yapan biçerdöverden kaynaklanan kıvılcımlar buğday tarlasını alevlere teslim etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, ancak çiftçilerin maddi kaybı büyük oldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde henüz biçilmemiş buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, Malkara ilçesine bağlı Deveyatağı mevkisindeki bir buğday tarlasında meydana geldi. Tarlada biçim yapan biçerdöverden çıktığı iddia edilen kıvılcımlar kısa sürede alevlere dönüştü. Yangını fark eden tarla sahipleri, yangın tüpleri ve traktörlerle ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 20 dönüm biçilmemiş buğday kül olurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, çiftçilerin uğradığı maddi kaybın büyük olduğu belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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