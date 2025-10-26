Malatya Güven Sitesi'nde beton işleri tamamlandı

Malatya'da inşaatı devam eden 240 dairelik ve 12 bloktan oluşan Güven Sitesi projesinde beton işleri tamamlandı. İşçiler, son kalıbın takılmasıyla birlikte gökyüzüne Türk bayrağı çekip halaylar çekerek sevinçlerini kutladı.

6 Şubat 2023 depremlerinde aldığı hasar sonrası yıkılarak yeniden inşasına başlanan Yeşilyurt ilçesi Şehit Bayram Mahallesi'nde bulunan Güven Sitesi'nde beton işleri tamamlandı. İşçiler, son kalıbın takılmasıyla birlikte gökyüzüne Türk bayrağı çekip halaylarla kutlama yaptı. Proje yetkilileri ise çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirtip önümüzdeki dönemde iç ve dış çalışmaların hızla devam edeceğini söyledi. - MALATYA