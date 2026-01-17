Malatya'da sahte altın dolandırıcılığı: 3 tutuklama

Malatya'da kuyumculara sahte altın satarak yaklaşık 300 bin TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 5 şüpheli yakalanırken, zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya'da kuyumculuk yapan A.T., Ö.F.P. ve K.K. dolandırıcılar tarafından kendilerine toplam 45 gram sahte altın satıldığını, olay sonucu ise yaklaşık 300 bin TL zararlarının olduğunu belirterek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 25 farklı kameraya ait toplam 45 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 200 gram sahte altın, 7 adet sahte Ata Lira ile dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 210 bin TL nakit para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - MALATYA