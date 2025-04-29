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Malatya'da Marangoz Atölyesinde Yangın

Malatya'da Marangoz Atölyesinde Yangın
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda maddi hasar oluştu ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Malatya'da, bir marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kilit sokak içerisinde faaliyet gösteren bir marangoz atölyesinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

İşyerinde maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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