Malatya'da Marangoz Atölyesinde Yangın

Malatya'da, bir marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kilit sokak içerisinde faaliyet gösteren bir marangoz atölyesinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

İşyerinde maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA