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Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Elektronik Cihaz ve Tütün Ürünü Ele Geçirildi

Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Elektronik Cihaz ve Tütün Ürünü Ele Geçirildi
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Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 12 adet akıllı cep telefonu, 81 kilogram nargile tütünü ve çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, çok sayıda kaçak elektronik cihaz ve tütün ürünü ele geçirildi.

Emniyet İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada operasyon kapsamında M.H. ve B.B. isimli şahıslara ait işyerleri ve araçlarda yapılan aramalarda, toplamda 12 adet kaçak akıllı cep telefonu, 81 kilogram nargile tütünü ve çeşitli elektronik cihazlar bulundu.

Yapılan aramalarda ele geçirilen kaçak ürünler şöyle:

" 12 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 81 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 1 adet IMEI numarası değiştirme cihazı (BOX), 2 adet direnç değiştirme cihazı, 1 adet cep telefonu arıza tespit cihazı, 1 adet IMEI değiştirmede kullanılan dizüstü bilgisayar, 11 adet kablosuz kulaklık, 33 adet kablolu kulaklık, 1 adet telefon soğutucu cihaz, 1 adet vakum cihazı."

Operasyonda ele geçirilen kaçak ürünlerin yanı sıra, şüphelilerin cep telefonlarının IMEI numaralarını değiştirmeye yönelik cihazlar kullandıkları da tespit edildi. Şahıslar hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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