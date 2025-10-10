Malatya'da İnşaatta Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, inşaatta çalışan 34 yaşındaki Adem Biroğlu, 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çalıştığı inşaatta yüksekten düşen bir işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında çalışan Adem Biroğlu (34) dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Talihsiz işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa