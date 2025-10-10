Haberler

Malatya'da İnşaatta Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya'da İnşaatta Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, inşaatta çalışan 34 yaşındaki Adem Biroğlu, 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çalıştığı inşaatta yüksekten düşen bir işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında çalışan Adem Biroğlu (34) dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Talihsiz işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
Erol Bulut yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Erol Bulut yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.