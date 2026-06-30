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Kaldırıma park edilen kamyonet trafiği kilitledi, yol esnafın aracı itmesiyle açıldı

Kaldırıma park edilen kamyonet trafiği kilitledi, yol esnafın aracı itmesiyle açıldı
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Malatya'da kaldırıma park edilen kamyonet caddeyi trafiğe kapattı. Esnafın aracı itmesiyle yol açılırken, trafik ekipleri sürücüye ceza yazdı ve aracı otoparka çekti.

Malatya'da kaldırıma park edilen kamyonet nedeniyle trafiğe kapanan cadde, esnafın aracı itmesiyle açıldı. Trafik ekipleri sürücüye ceza uygulayıp, aracı otoparka çekti.

Olay, saat 16.30 sıralarında İnönü Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırım üzerine hatalı şekilde park edilen kamyonet, özellikle büyük araçların geçişini engelledi. İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. İçerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu halk otobüsü yolun daralması nedeniyle ilerleyemeyince çevredeki esnaf harekete geçti. Esnafın kamyoneti elleriyle iterek hareket ettirmesiyle otobüs güçlükle yoluna devam edebildi. Araç sahibine ulaşamayan trafik ekipleri, hatalı park nedeniyle kamyonet sürücüsüne idari para cezası uyguladı. Kamyonet daha sonra çekici marifetiyle otoparka çekildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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