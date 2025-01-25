Lüleburgaz'da Hurda Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir hurda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Güneş Mahallesinde bulunan bir metal ve hurda dönüşüm firmasının deposunda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ