Haberler

Kadıköy'de lüks oto galerisi boşaltıldı: 11 milyar TL'lik vurgun iddiası

Kadıköy'de lüks oto galerisi boşaltıldı: 11 milyar TL'lik vurgun iddiası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kadıköy'de faaliyet gösteren S CLASS otomobil galerisi sahibinin, müşterilerden topladığı 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Galeri kapalı, araçlar çekildi ve çok sayıda mağdur savcılığa başvurdu.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde faaliyet gösteren lüks otomobil galerisi S CLASS'ın sahibinin, müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı iddia edilen 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Galerinin bir süredir kapalı olduğu, içeride kalan otomobillerin ise polis ekipleri tarafından çekildiği öğrenildi.

İddiaya göre, Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan ve lüks araçların satıldığı S CLASS isimli galeri, uzun süredir sessizliğe büründü. Normalde yüksek segment otomobillerin satıldığı ve bölgenin en dikkat çeken işletmeleri arasında yer alan galeride, araçların bulunmadığı görüldü.

Müşterilerden ve yatırımcılardan aldığı paralarla milyarlarca liralık vurgun yaptığı öne sürülen galeri sahibinin, Bulgaristan sınırından yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Mağdur olduğunu iddia eden çok sayıda kişinin savcılığa başvurduğu öne sürüldü.

Öte yandan, galeride kalan bazı otomobillerin polis ekipleri tarafından çekildiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı

Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi
Cezaevindeki eski büyükşehir belediye başkanı Soyer için tutuklama talebi

Cezaevindeki eski büyükşehir başkanına tutuklama talebi