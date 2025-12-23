Soyulan Louvre Müzesi'ne demir parmaklık önlemi

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde 19 Ekim tarihinde gerçekleşen soygunun ardından artırılan güvenlik önlemleri kapsamında, hırsızların Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi bölümüne girerken kullandığı balkona demir parmaklıklar yerleştirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi yönetimi, 19 Ocak tarihinde yaşanan mücevher soygununun ardından tarihi müzedeki güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor. Yetkililerin çalışmaları kapsamında hırsızların Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girerken kullandığı balkona demir parmaklıklar yerleştirildi. Parmaklıkların bir vinç aracılığıyla taşındığı anların görüntüleri Louvre Müzesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Müze tarafından yayımlanan açıklamada, "Louvre 19 Ekim'deki soygunun ardından ders çıkarıyor ve güvenlik mimarisini güçlendirerek yeniden şekillendirmeyi sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, artırılan güvenlik önlemleri kapsamında 19 Aralık itibariyle bölgede polis ekiplerine ait gelişmiş bir mobil birimin konuşlandırıldığı ve önümüzdeki yıl müze etrafına 100 güvenlik kamerasının daha yerleştirileceği aktarıldı.

Louvre soygunu

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ndeki soygunda sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'ne girmişti. Hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı.

Soygunun ardından Fransız yetkililer, yıl sonuna kadar müzeye ek güvenlik önlemleri getirileceğini, bunlar arasında izinsiz giriş önleyici cihazlar ve yakınlardaki kamu yollarına araç çarpmasını önleyici bariyerler bulunacağını açıklamıştı. - PARİS