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Lionel Messi ve spor spikeri Sofi Martinez aşk mı yaşıyor?

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Arjantinli spor spikeri Sofi Martinez, Lionel Messi ile ilişkisi olduğuna dair çıkan dedikoduları reddetti. 2022 Dünya Kupası sırasında Messi ile yaptığı röportajın ardından çıkan dedikodular, spikerin hem özel hayatını hem de kariyerini olumsuz etkiledi.

Arjantinli ünlü spor spikeri Sofi Martinez, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ile ilişkisi olduğuna dair çıkan dedikodulara sert tepki gösterdi.

ESPN ve Arjantin TV Publica kanallarının başarılı sunucusu Martinez, özellikle 2022 Dünya Kupası sırasında Messi ile yaptığı duygusal röportajdan sonra dikkatleri üzerine çekmişti. Bu röportajın ardından çıkan dedikodular, spikerin hem özel hayatını hem de kariyerini olumsuz etkiledi.

Martinez, Arjantin'in Telefe kanalında katıldığı programda şu açıklamaları yaptı:

"Tanınırlığım arttıkça hayatımda istenmeyen durumlar yaşanmaya başladı. İnsanlar 'Messi'yle nasıl bakıştığınız' gibi konular hakkında konuşmaya başladı. Bu söylentileri yalanlamak zorunda kalmak bile bana saçma geliyor. Üstelik bu dedikodular sadece kadın olduğum için çıkıyor. Erkek bir sunucu olsaydı böyle bir durum yaşanmazdı."

Martinez ayrıca, 2023 sonunda gazeteci sevgilisinden ayrıldığını ve şu an bekar olduğunu belirtti. Genç sunucu, Messi'nin eşi Antonela'dan da "futbol dünyasının çılgınlığını büyük bir olgunlukla yöneten biri" olarak saygıyla bahsetti.

Lionel Messi ve spor spikeri Sofi Martinez aşk mı yaşıyor?

Lionel Messi ve spor spikeri Sofi Martinez aşk mı yaşıyor?

Lionel Messi ve spor spikeri Sofi Martinez aşk mı yaşıyor?
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıASar Gnc:

Adam foto cekilirken bile kadinlara okadar soguk ve mesafeli duruyorki bunu bilmeyen yok. ama ordaki bakisi evet biraz tuhaf olmus.

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