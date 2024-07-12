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Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde Fabrikada Yangın Çıktı

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Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada çıkan yangın sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yangında can kaybı yaşanmaması sevindirici bir durum olarak belirtildi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın sonrası Kütahya Valisi Musa Işın, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Fabrika sahibi Hakan Coşgun ile görüşen Vali Işın, geçmiş olsun dileklerini ileterek yangının sebep olduğu hasar hakkında bilgi aldı. Yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Vali Işın, yangın ihbarının ardından hemen harekete geçildiğini, 20 vardiya çalışanının yangından etkilenmeden tahliye edildiğini söyledi.

Yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutları ile ilgili çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Musa Işın Kütahya Olay 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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