Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde Fabrikada Yangın Çıktı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın sonrası Kütahya Valisi Musa Işın, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Fabrika sahibi Hakan Coşgun ile görüşen Vali Işın, geçmiş olsun dileklerini ileterek yangının sebep olduğu hasar hakkında bilgi aldı. Yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Vali Işın, yangın ihbarının ardından hemen harekete geçildiğini, 20 vardiya çalışanının yangından etkilenmeden tahliye edildiğini söyledi.

Yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutları ile ilgili çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. - KÜTAHYA