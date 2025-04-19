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Kütahya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 700 Milyon TL'lik İşlem Hacmi Belirlendi

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Kütahya merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan teknik takip sonucunda, 700 milyon TL'lik bahis işlemi tespit edildi. Operasyon kapsamında çeşitli silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kütahya merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 700 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi

KÜTAHYA - Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında büyük bir operasyona imza attı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis suçlarıyla mücadele kapsamında Kütahya merkezli toplam 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Ü.K., S.E., G.N.Ş., E.D., M.B.E., S.Y., O.O., H.U., E.D., A.B.U., A.Z.D., B.G., A.U.B., İ.E.K. ve G.N.A. isimli 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya dahil olmak üzere toplam 21 farklı şehirde bulunan 83 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla verdiği ifadelerde, bu şahısların bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para transferine aracılık ettikleri belirtildi.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi. Ayrıca, incelenen banka hesapları üzerinden yaklaşık 700 milyon 701 bin 664 TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 23 adet 9x19 mm fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, banka hesaplarına da el konuldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - 3.Sayfa
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