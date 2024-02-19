Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da şüpheli bir ölüm yaşandı

Güncelleme:

Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi'nde 32 yaşındaki İsa Uyanık'ın evinde ölü olarak bulunması üzerine olayın şüpheli olduğu belirtildi. Cenaze otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kütahya'da bir şahsın ölümü şüpheli bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine Yenidoğan Mahallesinde 32 yaşındaki İsa Uyanık evinde ölü olarak bulundu.

Uyanık'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine cenazesi otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yenidoğan Kütahya Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kemal Sunal neden yok? Kemal Sunal Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da var mı, yok mu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Hızlı ve Öfkeli 9 filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli 9 filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 9 özeti! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! AVUKAT FEYZA ALTUN GÖZALTINDA! Feyza Altun kameralara parmak sallayarak ne dedi? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! 19 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 19 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İliç'teki maden sahasını işleten ABD'li şirketin adı ne? 1 milyar dolar değer kaybetti Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ulaş Bardakçı kimdir? Ulaş Bardakçı neden öldü, kaç yaşında öldü? 20 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıklama yaptı mı? Kaç personel alınacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title