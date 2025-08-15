Kütahya'da Sahte Markalı Deterjan Operasyonu: 1 Milyon 470 Bin TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Kütahya'da Sahte Markalı Deterjan Operasyonu: 1 Milyon 470 Bin TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 Milyon 470 bin TL olan sahte markalı deterjan ele geçirildi. Operasyonda ayrıca bir av tüfeği ve tartı da bulundu.

Kütahya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Simav ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 Milyon 470 bin TL olan sahte markalı deterjan ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde Simav ilçe merkezinde bulunan bir ikamette yapılan aramada, piyasa değeri 1 Milyon 470 bin TL olan, 4 bin 900 kilogram sahte markalı toz deterjan, 2 bin 950 litre sahte markalı sıvı deterjan, 1 adet av tüfeği ve 1 adet tartı ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen bir şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
