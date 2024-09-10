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Kütahya'da Patates Üreticisi Kamyonuyla Malını Satamayınca Eylem Yaptı

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Kütahya'da bir patates üreticisi, kamyonuyla kendi malını satması engellenince yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Zabıta ekipleri tarafından ceza kesilen üretici, Atatürk Bulvarı'nda kamyonunu park edip patates çuvallarını yola döktü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan üreticinin eylemi sonrasında trafik akışı normale döndü.

Kütahya'da bir patates üreticisi kamyonuyla kendi malını satması engellenince yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Kütahya'ya gelerek kamyonuyla kaçak olarak patates satmaya çalışan M.K isimli patates üreticisi, zabıta ekipleri tarafından kendisine ceza kesilince Atatürk Bulvarı'nda eylem yapmaya çalıştı. Kamyonuyla Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapatıp patates çuvallarını yola döken M.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kamyonun çekici ile yoldan çekilmesinin ardından duran trafik akışı normale döndü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atatürk Bulvarı 3-sayfa Ekonomi Güncel trafik Zabıta Tarım Polis

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