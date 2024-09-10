Kütahya'da Patates Üreticisi Kamyonuyla Malını Satamayınca Eylem Yaptı

Kütahya'da bir patates üreticisi kamyonuyla kendi malını satması engellenince yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Kütahya'ya gelerek kamyonuyla kaçak olarak patates satmaya çalışan M.K isimli patates üreticisi, zabıta ekipleri tarafından kendisine ceza kesilince Atatürk Bulvarı'nda eylem yapmaya çalıştı. Kamyonuyla Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapatıp patates çuvallarını yola döken M.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kamyonun çekici ile yoldan çekilmesinin ardından duran trafik akışı normale döndü. - KÜTAHYA