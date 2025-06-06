Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
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Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
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Kütahya'da düzenlenen operasyonla 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda 248 bin 800 adet makaron ve 280 kilogram tütün ele geçirildi.

Kütahya'da kaçak tütün operasyonu: 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

KÜTAHYA - Kütahya'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçuna yönelik yapılan çalışmalarda, kent merkezinde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda, 248 bin 800 adet dolu ve boş makaron, 280 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet elektrikli makaron sarma makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.D. ve İ.E.A. isimli 5 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına yol açan kaçak tütün ürünlerine yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - 3.Sayfa
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