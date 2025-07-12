Kütahya'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Operasyonu

Kütahya'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Operasyonu
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, bir işyerine düzenlenen operasyon sonucunda 37 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince bir işyerine yapılan operasyonda 37 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığı bilgisi edinilmesi üzerine bir iş yerine yapılan operasyonda, 37 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. (43) isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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