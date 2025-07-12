Kütahya'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince bir işyerine yapılan operasyonda 37 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığı bilgisi edinilmesi üzerine bir iş yerine yapılan operasyonda, 37 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. (43) isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA