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Kuşadası'ndaki kooperatif operasyonuna 3 tutuklama

Kuşadası'ndaki kooperatif operasyonuna 3 tutuklama
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Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kooperatifi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Başkan Hüsnü Öten ile M.A. ve S.V. mahkemece tutuklandı. Soruşturma, belgesiz ekspertiz ücreti şikayetleri ve MASAK raporunda tespit edilen 11 milyon 482 bin liralık şüpheli hareketlilik üzerine başlatıldı.

Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kooperatifi'ne düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan Başkan Hüsnü Öten, M.A. ve S.V. mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'ne jandarma ve polis ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten ile eski kooperatif müdürü S.V. ve eski sekreter M.A. ve B.K. gözaltına alındı. Soruşturmanın kooperatifte belgesiz şekilde ekspertiz ücreti alındığı şikayetleri üzerine başlatıldığı iddia edildi. Kooperatifte yer alan bilgisayar ve dosyalara da incelenmek üzere el konuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda da şüphelilerin hesaplarında 11 milyon 482 bin liralık hareketlilik olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kooperatif Başkanı Hüsnü Öten ile birlikte M.A. ve S.V. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, B.K. serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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