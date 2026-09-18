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Kuşadası’nda 4 milyon TL değerinde kaçak kozmetik ürün ele geçirildi

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Kuşadası’nda 4 milyon TL değerinde kaçak kozmetik ürün ele geçirildi
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dünyaca ünlü markalara ait piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira değerinde kozmetik ürünler ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dünyaca ünlü markalara ait piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira değerinde kozmetik ürünler ele geçirildi.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın yurt dışından yasadışı yollarla ülkeye soktuğu dünyaca tanınmış markalara ait kozmetik ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Şüphelinin Kuşadası Soğucak Mahallesi'ndeki ikameti ve aracında gerçekleştirilen aramalarda 1571 adet parfüm, 420 adet vücut losyonu, 70 adet deodorant, 35 adet vücut kremi olmak üzere toplam 2 bin 096 adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu değerlendirilen ürünlere el konularak yakalanan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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