Kulu'da Gıda Denetimleri Sürüyor

Kulu'da Gıda Denetimleri Sürüyor
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Konya'nın Kulu ilçesinde gıda kontrol ekipleri, gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerini denetleyerek hijyen şartlarını ve ürünlerin muhafazasını kontrol ediyor. Denetimlerle vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması hedefleniyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde gıda kontrol ekipleri, ilçede faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin hijyen ortamları ile paketli ürünler ve gıda maddelerinin muhafazalarının istenilen şekilde korunaklı yerlerde bulundurulup bulundurulmadığı inceleniyor. Yapılan denetimlerle vatandaşların güvenli, sağlıklı gıdaya ulaşması hedefleniyor. Gıda denetim yetkilileri, vatandaşların gerek toplu tüketim alanlarında gerekse perakende alışveriş yaptıkları noktalarda karşılaştıkları herhangi bir olumsuz durumda Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait ALO 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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