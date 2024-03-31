81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Üye Girişi
Haberler

Kudüs'te hükümet karşıtı göstericiler çadır kurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail işgali altındaki Kudüs'te hükümet karşıtı gösterinin ardından göstericiler, İsrail parlamentosunun (Knesset) önünde 100'den fazla çadır kurdu.

İsrail işgali altındaki Kudüs'te İsrail parlamentosunun (Knesset) önünde on binlerce kişi tarafından düzenlenen hükümet karşıtı gösterinin ardından bazı göstericiler, İsrail parlamentosunun (Knesset) önünde 100'den fazla çadır kurdu. Erken seçim çağrısında bulunan göstericiler, 4 gün boyunca protestolarına devam edecek. Kurulan çadırlar Knesset ile Dışişleri Bakanlığı arasında birkaç blok öteye kadar uzandı. - KUDÜS

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hükümet İsrail Kudüs 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Recep Tayyip Erdoğan CANLI İZLE! 31 Mart Yerel Seçim Erdoğan konuşması canlı yayın! 2024 BAYRAKLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Bayraklı'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 KARŞIYAKA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Karşıyaka'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ÇİĞLİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Çiğli'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BUCA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Buca'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 GAZİEMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Gaziemir'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 MUSTAFAKEMALPAŞA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Mustafakemalpaşa'da hangi parti, kim önde? Şükrü Erdem mi, Ahmet Beygirci mi kazanıyor? 2024 KARABAĞLAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Karabağlar'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI | Kadıköy'de hangi aday önde? Mesut Kösedağı mı Veli Arslan mı? 2024 BALÇOVA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Balçova'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? Ekrem İmamoğlu konuşması CANLI İZLE! Ekrem İmamoğlu ne dedi? 2024 NARLIDERE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Narlıdere'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 Mart 2024 Üsküdar Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Üsküdar'da seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 2024 GÜZELBAHÇE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Güzelbahçe'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ÇEŞME YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Urla'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title