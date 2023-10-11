Küçükçekmece'de Vatandaş Araçtan Atlayıp Darp Edildi

Küçükçekmece'de E-5 karayolunda trafiğin ortasında bir vatandaş araçtan aşağı atladığı sırada araçta bulunan kişiler tarafından darp edildi. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından kayda alınırken görüntüleri çeken kişi darp edilen kişinin 'adam kaçırıyorlar' diye bağırdığını iddia etti.

Küçükçekmece'de E-5 karayolunda trafiğin ortasında bir vatandaş araçtan aşağı atladığı sırada araçta bulunan kişiler tarafından darp edildi. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından kayda alınırken görüntüleri çeken kişi darp edilen kişinin "adam kaçırıyorlar" diye bağırdığını iddia etti.

Olay, dün akşam Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre, E-5 karayolunda trafiğin ortasında bir vatandaş bulunduğu arabanın kapısını açıp aşağı atladı. Bu sırada arabadaki kişiler şahsı darp ederken araçların durduğunu görünce arabalarına binip olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından kayda alınırken görüntüleri çeken kişi ise darp edilen vatandaşın "adam kaçırıyorlar" diye bağırdığını iddia etti. - İSTANBUL