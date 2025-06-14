Kredi Başvurusunun Reddedilmesi Sonrası Bankayı Basan Şahıs Tutuklandı

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Eskişehir'de kredi başvurusunun reddedilmesi üzerine pompalı tüfekle bir bankayı basan Selim T. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Eskişehir'de kredi başvurusunun reddedilmesinin ardından pompalı tüfekle bankayı basan şahıs, adliyeye sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, dün Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir banka şubesine giden Selim T. (58), kredi almak istedi. Banka görevlilerinin olumsuz cevabını alan şahıs, arka sokakta bulunan aracından pompalı tüfeğini alarak müşteri dolu bankaya girdi. Panik ve korku dolu anların yaşandığı olayda Selim T., banka görevlileri ve polis ekipleri tarafından kısa sürede ikna edildi. Bankadan çıkınca tüfeğini elinden bırakan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk işlemi sırasında pişman olduğunu söyleyen şahsın tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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