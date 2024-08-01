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Kovada Gölünde kaçak avcılık denetimi yapıldı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yıl boyu avlanmanın yasak olduğu Kovada Gölü'nde yapılan denetimde bin metre uzatma ağı ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yıl boyu avlanmanın yasak olduğu Kovada Gölünde ekiplerce yapılan denetimde bin metre uzatma ağı ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir İlçesinde Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri ve Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kovada Gölü'nde denetim gerçekleştirildi. Yıl boyunca su ürünleri avcılığının yasak olduğu Kovada Gölü'nde yapılan denetim sonucunda, kaçak avcılıkta kullanılan, bin metre uzatma ağı tespit edildi. Ekiplerce, av malzemelerine el konularak, canlı olarak çıkan su ürünleri göle bırakıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kovada Gölü Eğirdir Isparta 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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