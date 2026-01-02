Yalıtım malzemesi bulunan depoda yangın paniği

Konya'da bir sanayi sitesinde yalıtım malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 12.15 sırlarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde bir depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yalıtım malzemesi deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangından kimse etkilenmezken, depoda maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA