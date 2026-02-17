Jandarmadan tütün kaçaklarına operasyon

Konya'da jandarma ekiplerince sigara ve tütün kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda kaçak tütün mamülü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-15 Şubat tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Düzenlenen operasyonlarda bin 850 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 600 adet boş makaron, 14 bin 680 adet içi doldurulmuş makaron, 30 kilogram nargile tütünü, 150 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 2 şahıstan 1'i ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, 1 şahıs sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA