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Konya'da Sahte Altın Satmaya Çalışan Dolandırıcılar Yakalandı

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Beyşehir ilçesinde sarraflara sahte altın satmaya çalıştığı iddia edilen 1'i kadın 3 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Üzerlerinde 26 sahte altın bilezik ve 12 bin 550 lira para ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sarraflara sahte altın satmak istediği iddia edilen dolandırıcılar, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada, ilçe merkezine dolandırıcılık yapmak için gelmiş olabileceği değerlendirilen şahısların bulunduğu araç polis ekiplerince takibe alındı. Şehir merkezinde sarraflara sahte altın satmak üzere olduğu iddia edilen 1'i kadın 3 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahısların üstünde ve aracında yapılan aramalarda 26 sahte altın bilezik, 1 adet hurda şeklinde sahte altın, 12 bin 550 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Yerel Haberler Beyşehir Politika 3-sayfa Ekonomi Polis konya Suç

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