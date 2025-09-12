Haberler

Konya'da Sahte Altın Operasyonu: İki Kişi Gözaltında

Akşehir'de sahte ve değeri düşük altın piyasaya süren iki kişi, emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Güvenlik kameraları üzerinden tespit edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Konya ve ilçelerinde sahte altın ile değeri düşük altınları piyasaya sürdükleri öne sürülen 2 kişi, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Akşehir'de faaliyet gösteren üç ayrı sarraf, şüpheli altın satışlarının ardından emniyete başvurdu. Yapılan incelemelerde söz konusu altınların sahte ve düşük ayarlı olduğu belirlendi. Sarrafların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla A.T. ve D.T. isimli şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların altın alım-satımlarında dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumların ivedilikle polise bildirilmesi çağrısında bulundu. - KONYA

