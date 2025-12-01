Haberler

Konya'da İntihar Girişimi: 430 Bin Lira Alacağı İçin Çatıya Çıktı

Konya'da bir inşaat işçisi, çalıştığı firmadan 430 bin lira alacağını alamadığı gerekçesiyle 2 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin uzun çabası sonucunda şahıs, firma yetkilisinden ödeme sözü alınmasının ardından ikna edilerek aşağıya indirildi.

Konya'da çalıştığı firmadan 430 bin lira alacağını alamadığını öne süren kişi, 2 katlı binanın çatısına çıkarak yarı çıplak 3 saat boyunca intihar girişiminde bulundu. Şahıs, polis ekiplerinin uzun ikna çabasına rağmen aşağıya inmezken, ödeme sözü alınması üzerine çatıdan indirildi.

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Manolya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Konya'da bir firmaya çalışmaya gelen inşaat işçisi 28 yaşındaki A.G., yaptığı işleri tamamlamasının ardından 430 bin liralık alacağı için anlaşmalı olduğu firmaya gitti. Parasını alamayan A.G., iş yerinden ayrılarak sokak üzerindeki 2 katlı iş merkezinin çatısına çıktı. Abdullah G.'yi fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından şahsın atlama ihtimaline karşı kurtarma hava yastığı açıldı. Müzakereci polislerin uzun uğraşlarına karşı A.G., firmanın vereceği parayı ödemesi halinde girişiminden vazgeçeceğini belirtti. Polis ekiplerinin 3 saatlik çabasının ardından şahıs, firmadan ödeme sözü alınmasının ardından ikna olarak çatıdan indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen A.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA

Haberler.com
