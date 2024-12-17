Konya'da Durdurulan Araçta 92 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polise gelen bir ihbar sonucu durdurulan bir araçta 92 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir araçla doldurulmuş sigara kaçakçılığı yapıldığı ve piyasaya sürüleceği yönünde yapılan ihbar üzerine çalışma yaptı. Ekipler çalışmalar çerçevesinde plakası belirlenen aracı D-300 Kara yolu üzeri uygulama noktasında durdurdu. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta arama yapan ekipler 4 koli içerisinde 20 tepsi halinde 92 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi. Aramalarda ele geçirilen malzemelere el koyan Asayiş Büro Amirliği ekipleri araçta bulunan şüpheliler A.H. ve M.H.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.H. ve M.H. isimli iki şüpheli hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. - KONYA