Konya'da Dron ile Yapılan Trafik Denetiminde İlginç Olay

Konya'da Dron ile Yapılan Trafik Denetiminde İlginç Olay
Konya'da, dron destekli trafik denetimi sırasında sürücü ile yolcu yer değiştirdi. Dron ile kaydedilen olayda, geçici sürücü belgesi iptal edilen A.E.'ye toplamda 19 bin 670 TL ceza kesildi.

Konya'da, polis ekiplerinin dron destekli trafik denetimi sırasında, uygulama noktasını fark ederek sürücü değiştiren şahıslar, havadan saniye saniye dron ile görüntülendi. Ehliyetine geçici süreyle el konulduğu anlaşılan ve araçtan çöp atan sürücüye toplam 19 bin 670 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleriyle birlikte merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulama sırasında, beyaz renkli bir aracın denetim noktasına yaklaşmadan yol üzerinde durduğu fark edildi. Aracın yol kenarına çektiğini fark eden İHA Büro Amirliği ekipleri aracı takibe aldı. Dron kamerasıyla izlenen araçta, sürücü konumundaki A.E. ile sağ ön yolcu koltuğundaki N.J.S. isimli kadının hızlıca yer değiştirdiği görüldü. Sürücü koltuğundan yolcu koltuğuna geçen A.E.'nin, aracın kapısını açarak yol kenarına çöp attığı da dron tarafından kayıt altına alındı. Durum üzerine ekipler aracı durdurarak kontrol yaptı. Yapılan sorguda, asıl sürücü olan A.E.'nin sürücü belgesinin geçici süreyle geri alındığı tespit edildi. A.E.'ye "Sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde motorlu araç kullanmak" suçundan 18 bin 677 TL ve "Araçlardan bir şey atmak" suçundan 993 TL idari para cezası uygulandı. Araç, cezai işlemin ardından ehliyeti bulunan yolcu N.J.S.'ye teslim edildi. - KONYA

